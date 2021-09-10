Представители «Свинки Пеппы» опять хотят от кировчан денег

В Арбитражный суд Кировской области поступило свыше двух десятков исков от компании Entertainment One UK Limited.

Она обладает исключительными правами на товарный знак «Свинка Пеппа».

В большинстве своём суммы исковых требований — 40-50 тыс. рублей.

Ответчики — индивидуальные предприниматели, а также Арбажское и Кикнурское РАЙПО.

Как правило, речь идёт о незаконной продаже товаров с изображением мультперсонажей.

Это не первый случай массовой подачи исков. В прошлый раз Entertainment One UK Limited предъявляла претензии в конце июня.