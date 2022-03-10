Приговор Владимиру Быкову огласят 11 марта?

11 марта в Ленинском районном суде продолжится оглашение приговора бывшему мэру Кирова Владимиру Быкову. Об этом сообщает ГТРК «Вятка».

Зачитывать приговор начали 9 марта и продолжили 10-го. Но, как и ожидалось, в 2 дня суд не уложился.

9 марта было озвучено решение по двум эпизодам, а всего их 5. По предварительным данным, окончательный вердикт будет вынесен 11 марта.

Напомним, что экс-мэра и председателя ОЗС обвиняют в преступлениях по 4 статьям УК РФ. Это мошенничество, растрата, взяточничество и пособничество в мошенничестве. Все деяния – «в особо крупном размере».