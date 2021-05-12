Привитые от ковида россияне получат бонусы от авиакомпаний

Общероссийское объединение пассажиров предложило ввести программы лояльности для россиян, сделавших прививку от коронавируса. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

В качестве поощрения пассажиры смогут получить бонусы в размере от 500 до 5 тысяч рублей в денежном эквиваленте. Ими можно будет воспользоваться на авиамаршрутах в период с 25 мая по 25 августа. Соответствующий документ подписал и направил в Минтранс РФ руководитель ООП Илья Зотов.

Есть вероятность, что бонусная программа будет распространена и на другие виды транспорта – в частности, на железнодорожные перевозки, такси и каршеринг.

Отметим, что в Кировской области полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более 100 тысяч человек. 63 тысячи из них — в возрасте 60+.