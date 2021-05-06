В Кировскую область поступило еще 40 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Кировской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. 5 мая в регион дополнительно поступило еще 40 тысяч доз вакцины «Спутник V». Теперь общий объем поставленной в область вакцины составляет более 177 тысяч доз, и сделать прививку могут все желающие.

Пройти вакцинацию можно в прививочных пунктах в медучреждениях региона, а также в выездных пунктах по следующим адресам:

4-7 мая с 9.00 по 15.00 – на территории СТК «Порошино» (ул. Боровицкая, 36).

5-7 мая с 10.00 до 17.00 – в ЦУМе (ул. Воровского, 77).

10 мая с 10.00 до 19.00 – в «Леруа Мерлен» (ул. Луганская, 53/1).

Первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов рассказал, что на сегодняшний день первым компонентом «Спутника V» привиты 133 042 жителя области. Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли 89 502 человека. Сам первый зампред привился от коронавируса 1 мая в пункте на Театральной площади.

Кировская область по-прежнему сохраняет лидирующие позиции по охвату вакцинацией граждан старшей возрастной категории. Первый компонент вакцины получили порядка 80 000 человек в возрасте 60 лет и старше. Завершили вакцинацию от COVID-19 более 55 000 жителей области старшей возрастной категории. Не менее активно прививаются и те, кто помладше.

О перенесенной вакцинации рассказала директор Вятской гуманитарной гимназии Валерия Вологжанина. Она сделала прививку в преддверии «сезона последних звонков» и чувствует себя хорошо.

— Чувствую себя хорошо, последствий никаких нет. Впереди у педагогов последние звонки, выпускные, и важно оставаться в строю. Риск заразиться все еще высокий, тем более, если выезжать за пределы региона на отдых. На примере родных знаю, какие могут быть серьёзные последствия болезни, а вакцинация на сегодня самый эффективный способ уберечь себя и близких. Поэтому среди моих коллег много тех, кто уже сделал прививку или собирается ее сделать, — рассказала Валерия Вологжанина.

Делают прививки и представители медицинского сообщества Кировской области. Как говорит главврач Кировской горбольницы №5 Согомон Аракелян, любую болезнь легче предупредить, чем лечить. А самым эффективным механизмом предупреждения коронавируса является вакцинация.

— Я сам и мои коллеги уже сделали прививку от СOVID-19. Я благодарен также жителям заречной части города Кирова, которые также активно участвуют в прививочной кампании, понимая, что вакцинация – это лучший способ сохранить здоровье и защитить себя и своих близких, — сказал руководитель больницы, больше года помогающей «ковидным» пациентам.

Одним из первых сделал прививку министр здравоохранения области Андрей Черняев. Он подчеркнул, что решение о вакцинации принял без раздумий и перенес прививку хорошо, как и предыдущие комментаторы.

— Как врач и организатор здравоохранения я понимаю всю важность вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Ежегодно я прививаюсь от гриппа и вижу эффективность иммунизации. В этом году мною без раздумий было принято решение сделать прививку от COVID-19. Оба компонента вакцины я перенес хорошо. Особое внимание на необходимость вакцинации следует обратить гражданам старшей возрастной категории. Именно они входят в основную группу риска по COVID-19, — отметил Андрей Черняев.

О том, как проходит вакцинация в домах-интернатах и стационарах, рассказала министр соцразвития области Ольга Шулятьева. По ее словам, провакцинировано практически 100 процентов подопечных ее ведомства и многие сотрудники соцзащиты. Сделала прививку и сама министр.

— Решение вакцинироваться принято мной осознанно, потому что 2020 год был для всех непростой, в том числе и для нашей сферы. Многое, что планировалось реализовать в прошлом году, временно пришлось перенести на поздний срок. Все силы коллег направлены на нераспространение коронавирусной инфекции в домах-интернатах и стационарных отделениях, на адресную помощь пожилым людям и семьям с детьми… Уверена, что вакцинация позволит всем нам вернуться к привычному образу жизни.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подчеркнул, что доступность вакцинации – одна из первоочередных задач, которая сегодня стоит перед правительством области и региональным министерством здравоохранения. И решать ее удается успешно. Область всегда активно участвует в прививочных кампаниях против гриппа. И на такую же активность правительство Кировской области рассчитывает и в рамках прививочной кампании против COVID-19.