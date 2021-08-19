Главная > Власть > Приёмная губернатора на сайте «КП»: территория возле верхошижемской школы стала безопаснее

Приёмная губернатора на сайте «КП»: территория возле верхошижемской школы стала безопаснее

Николай Тимохин Власть, Новости

За минувшую неделю губернатору Игорю Васильеву от жителей региона через приёмную на сайте «Кировская правда» поступило 178 сообщений. Все проблемные ситуации оперативно взяты в работу. Уже решено более половины из них.

В Кирове провели работу по благоустройству

Кировчане неоднократно сообщали в соцсетях о некачественной работе подрядчиков при ремонте лестниц на пешеходных зонах. В частности, по ул. Воровского, 161. Губернатор Игорь Васильев поручил администрации города проконтролировать ход работы по благоустройству на территории муниципалитета. В итоге лестница приведена в порядок, а строительный мусор с прилегающей территории вывезен подрядной организацией.

Приёмная губернатора на сайте «КП»: территория возле верхошижемской школы стала безопаснее

Ликвидированы последствия стихии

Яраничи пожаловались на последствия сильного ветра – поваленные деревья в сосновом бору. Администрация Яранска привлекла к работе сотрудников ОГУ «Яранский Лесхоз», которые убрали и вывезли поваленные деревья.

Приёмная губернатора на сайте «КП»: территория возле верхошижемской школы стала безопаснее

Территория возле школы стала безопаснее

Ещё одну важную проблему удалось решить по просьбам жителей пгт Верхошижимье. Они пожаловались на отсутствие предупреждающих знаков «Ограничение скорости» на пешеходных переходах у школ. После обращения жителей района в приемную главы региона специалисты «Кировсигналпроекта» нанесли разметку 1.25., а дорожные знаки будут установлены до конца недели.

Приёмная губернатора на сайте «КП»: территория возле верхошижемской школы стала безопаснее

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Николай Тимохин