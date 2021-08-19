Приёмная губернатора на сайте «КП»: территория возле верхошижемской школы стала безопаснее

За минувшую неделю губернатору Игорю Васильеву от жителей региона через приёмную на сайте «Кировская правда» поступило 178 сообщений. Все проблемные ситуации оперативно взяты в работу. Уже решено более половины из них.

В Кирове провели работу по благоустройству

Кировчане неоднократно сообщали в соцсетях о некачественной работе подрядчиков при ремонте лестниц на пешеходных зонах. В частности, по ул. Воровского, 161. Губернатор Игорь Васильев поручил администрации города проконтролировать ход работы по благоустройству на территории муниципалитета. В итоге лестница приведена в порядок, а строительный мусор с прилегающей территории вывезен подрядной организацией.

Ликвидированы последствия стихии

Яраничи пожаловались на последствия сильного ветра – поваленные деревья в сосновом бору. Администрация Яранска привлекла к работе сотрудников ОГУ «Яранский Лесхоз», которые убрали и вывезли поваленные деревья.

Территория возле школы стала безопаснее

Ещё одну важную проблему удалось решить по просьбам жителей пгт Верхошижимье. Они пожаловались на отсутствие предупреждающих знаков «Ограничение скорости» на пешеходных переходах у школ. После обращения жителей района в приемную главы региона специалисты «Кировсигналпроекта» нанесли разметку 1.25., а дорожные знаки будут установлены до конца недели.