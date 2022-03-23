Про обморожения при +10 и про ежика из 2021: что еще придумает фабрика фейков?

Сегодня в социальных сетях появилась новая порция дезинформации от украинско-западной фабрики фейков. Причем она вызывает не просто вопросы, а изумление. Рассказываем.

Фейк: якобы российский офицер в телефонном разговоре на Родину жалуется на тяжелые условия – будто бы у военных медиков есть только бинты, у солдат нет бронежилетов, российская авиация стреляет по своим же, нет возможности эвакуировать раненных. Запись звонка выложила служба безопасности Украины.

На самом деле, во-первых, у военнослужащих нет сотовых телефонов и сим-карт. Во-вторых, сам разговор на записи звучит как отрепетированный монолог: сразу после невнятного приветствия «российский военнослужащий» начинает по пунктам перечислять все беды своих сослуживцев, в разговоре нет никаких личных вопросов и сообщений, «на Родину» так не звонят.

Много вопросов взывает сообщение и о массовом обморожении личного состава под Николаевом. Сейчас там температура днем составляет +10…+12 градусов, а ночью +1 и выше.

Еще один фейк: от действий русских военных на Украине якобы страдают животные. В украинском аккаунте появилась фотография обгоревшего ежа в ладонях у человека.

В действительности же опубликованная фотография была сделана в 2021 году в Омске после пожара: сотрудники МЧС вытащили зверька из огня, его изображение стало снимком дня и широко разошлось по российским социальным сетям. Отдельно стоит отметить, что первоисточник фотографии – издание «Вести. Омск».

Авторы фейкового сообщения после критики удалили пост.