Проблемный дом на Преображенской достроят в 2022 году

В Кирове возобновлено строительство долгостроя на Преображенской, 95. 7 апреля состоялась встреча дольщиков дома с застройщиком и инвестором.

Дом на Преображенской, 95 начали строить в 2015 году. Сдача была намечена на июнь 2017 года. Но строительство было заморожено на трех этажах, а позже в отношении руководителя застройщика Владимира Шабалина (компании «ЖК Виктория» и «ЖК Виктория-4») возбудили уголовное дело. Как установили следователи, он потратил деньги дольщиков на личные цели. В 2019 году застройщик были признан банкротом.

Без квартир остался 31 человек. Обманутые дольщики не раз поднимали вопрос о выплатах за неполученные квартиры, но так и не получили денег.

Каким должен быть дом на Преображенской, 95

Однако вопрос сдвинулся с мертвой точки. В областном минстрое проработали варианты достройки дома и нашли подрядчика, который завершит объект. В настоящее время работы возобновлены, на площадке работает строительная техника.

— За месяц выстроен и перекрыт четвертый этаж дома, завершается возведение пятого этажа. Работы идут в хорошем темпе, ресурсы для завершения строительства имеются, — рассказал представитель подрядчика ООО «ЖК Виктория-4».

Планируется, что дом будет сдан во втором квартале 2022 года.

Ранее мы писали, что в Кирове сдали долгострой в 1-м Гороховском переулке.