Прокуратура контролирует ситуацию с водоснабжением Ленинской Искры

Прокуратура проверила информацию о ненадлежащем водоснабжении жилых домов в п.Ленинская Искра (Котельничский район).

Выяснилось, что проблемы возникли из-за наличия прорывов на всем протяжении участка водопроводных сетей.

В Ленинской Искре нет ресурсоснабжающей организации, которая бы отвечала за холодное водоснабжение населения — этим занимается администрация Котельничского муниципального района.

По данным прокуратуры, последствия аварии полностью не ликвидированы, давления в системе недостаточно для подачи воды на третьи этажи жилых домов в посёлке.

Главе муниципального района внесено представление. Надзорные мероприятия будут продолжены.