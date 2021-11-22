Прокуратура внесла 19 представлений о нарушениях во время коммунальных раскопок в Кирове

Прокуратура города Кирова выявила множество нарушений при проведении коммунальных работ в областном центре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки было установлено, что сотрудники теруправлений Кирова необоснованно продлевают сроки действия разрешений на «раскопки». Правила благоустройства города при этом не учитываются.

На 12 ноября в Кирове было выдано 129 разрешений на проведение коммунальных работ. Грунт был вскрыт на 21 объекте. При этом в нескольких случаях разрешения на проведение работ были предоставлены более чем на 1 год.

Так, теруправление по Ленинскому району согласовало коммунальные работы у дома №136 на улице Московской на 1,5 года (до июля 2022-го). Ход работ при этом никто не контролировал, а требования безопасности не соблюдались.

Несоблюдение требований безопасности было выявлено на многих участках раскопок. Часть участков не была огорожена надлежащим образом, а на ограждениях не было информации о заказчике работ. Также не был обеспечен безопасный проход для пешеходов и освещение в ночное время. Рядом с выкопанными ямами складировался грунт, что приводит к загрязнению города. На местах отсутствовал уполномоченный представитель подрядчика.

По всем выявленным фактам нарушений руководителям теруправлений, главе города Кирова и подрядчикам были внесены представления – в общей сложности 19. Их рассмотрение находится на контроле прокуратуры.