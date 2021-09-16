Пропавший в Кировской области солдат похудел на 12 килограммов

Пропавший в Кировской области солдат-срочник рассказал, как заблудился в лесу. «Потеряшка» ел ягоды, видел медведя и спал под открытым небом.

24-летний Рустам Нуртекешев пропал в Юрьянском районе 9 сентября. По одной из версий, после дежурства молодой человек отпросился у командира в лес за грибами, но в часть не вернулся. Начались поиски, в которых было задействовано 120 человек и 2 вертолета.

С собой у солдата был незаряженный автомат Калашникова. Уход с оружием дал основание возбудить дело по статье «Дезертирство».

Пропавшего Рустама нашли 15 сентября. Парня обнаружили сотрудники патруля, которые объезжали территорию. Солдат подтвердил, что ушел в лес за грибами, но заблудился. Он пытался выйти из леса самостоятельно, но только заходил все дальше в глушь.

Рустам рассказал, что питался ягодами — черникой и малиной и спал на открытом воздухе. В один из дней он встретил медведя, которого удалось отпугнуть автоматом. В другой день Рустам вышел на опушку и сложил из веток сигнал SOS, но его никто не увидел.

Солдат провел в лесу 6 дней. 15 сентября он смог выйти на дорогу благодаря опознавательным колышкам. Там его и заметил патруль. Замерзшего и похудевшего на 12 килограммов Рустама доставили в военный госпиталь. Никаких серьезных последствия для здоровья не обнаружилось – медики лишь перебинтовали найденному исцарапанные ветками руки.

Сейчас вместе с солдатом находится его отец. Будет ли переквалифицировано дело о дезертирстве, пока не сообщается. Однако и в части Рустама, и в Комитете солдатских матерей уверены, что никакого побега и самовольного ухода не было.