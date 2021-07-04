Разгрузка товаров магазина SPAR не мешает кировчанам

Напомним, первый магазин нидерландской продуктовой сети SPAR открыли 18 марта текущего года в доме №62 по улице Лепсе. Наши читатели заинтересовались, мешает ли разгрузка товаров жильцам дома.

Этот вопрос мы адресовали местным жителям.

— Со стороны подъездов погрузка и выгрузка товара замечена не была. Она ведется с улицы. Рядом находится остановка общественного транспорта. Грузчикам приходится нести товар с дороги на улице Лепсе. Так что тяжелее всего приходится именно им, а нам магазин не мешает, — говорит житель дома Иван.

В целом кировчане довольны новым супермаркетом и хвалят его за чистоту и вкусную кулинарию. Но критикуют за не очень большой ассортимент.