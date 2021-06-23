Регионы РФ получат 4 миллиона доз вакцины «Спутник Лайт»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать проект распоряжения о поставке в субъекты РФ не менее 4 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Документ должен быть представлен до 25 июня. Об этом стало известно по итогам заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Вакцина «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V». По данным создателей вакцины, ее эффективность составляет около 80 процентов с 28-го дня.

В гражданский оборот «Спутник Лайт» поступит после 25 июня. Как отмечал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, данный препарат может использоваться для ревакцинации.

Также по итогам заседания координационного совета были даны поручения о дополнительном выделении средств на покупку лекарств для пациентов с COVID-19, которые лечатся на дому. А Минпромторгу поручено принять меры для формирования в больницах необходимого запаса кислорода.

Главы регионов должны принять меры по формированию коечного резерва и продолжать информационную кампанию о необходимости вакцинации. Также в ближайшее время будет уточнена информация о сроках вакцинации переболевших ковидом и ревакцинации сделавших прививку.

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