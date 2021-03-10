«Родина-2» сыграет в финальном турнире Высшей лиги

Дублёры кировской «Родины» примут участие в финальном турнире чемпионата страны в Высшей лиге.

Соревнования пройдут с 15 по 21 марта в Кемерове.

Все команды разделены на две группы. В первую, кроме «Родины-2», вошли «Кировец» (Уфа), «Восток» (Арсеньев), «Никельщик» (Верхний Уфалей), «Енисей-2» (Красноярск) и «Водник-2» (Архангельск).

Во вторую — «Саяны» (Абакан), «Знамя-Удмуртия» (Воткинск), «Кузбасс-2» (Кемерово), «Волга-Черемшан» (Ульяновская область), «Динамо-Крылатское» (Москва) и «Ак-Барс-Динамо-2» (Казань).

В каждой группе команды проведут круговой турнир, после чего состоятся стыковые матчи за итоговые места.