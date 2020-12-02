«Родина» из Кирова опять всех сильней

Вторую победу подряд одержали кировские хоккеисты. Наши спортсмены обыграли «Уральский трубник» со счётом 4:2.

Как поют фанаты-земляки: от тайги до британских морей «Родина» из Кирова всех сильней! Наши спортсмены вновь порадовали в домашнем матче. Они обыграли гостей из Первоуральска. Матч состоялся на стадионе «Родина» 1 декабря.

Фанаты вновь могли наблюдать за игрой только онлайн. В связи с эпидемиологической ситуацией болельщиков на стадион пока не пускают. Но победа кировских хоккеистов подсластила эту горькую пилюлю.

— Мы прекрасно понимали, что «Уральский трубник» — команда, которая любит играть на контратаках. В начале матча мы пытались отдать инициативу, чтобы выстроить контратаку. В этой игре мы перестроились и больше атаковали. Во втором тайме команда «Родина» всё сделала правильно, она оборонялась очень агрессивно и активно, — сказал главный тренер кировской команды Андрей Рушкин.

Напомним, ранее Андрей Анатольевич был недоволен проведённой игрой против хоккеистов «Сибсельмаша».

Сейчас кировская команда с 7-ю очками находится на 9-м месте турнирной таблицы.