Наша землячка, ныне жительница штата Колорадо, рассказала, что происходит в США.

Работа фабрики фейков и русофобия в западных странах и США приобретают самые уродливые формы. Из разных стран Европы от русскоязычных жителей приходят сообщения о происходящем беззаконии в отношении русских: клиники отказываются лечить, школы и вузы – учить. Русским не продают товары в магазинах, их увольняют с работы. Всё это – благодаря лживой информационной кампании, развернутой в СМИ и соцсетях.

Зомбирование не прекращается ни на минуту.

Вот что рассказывает наша землячка Мария, много лет назад вышедшая замуж за американца и переехавшая вместе с ним в Америку, в штат Колорадо.

– У нас по телевизору, в соцсетях, в газетах с утра и до вечера людям насаждается одно и то же: «Россия – агрессор, она захватит Украину, а потом Молдову, русские фашисты убивают мирных жителей». Зомбирование не прекращается ни на минуту. Постоянно показывают взрывы, пожары, плачущих детей в грязной разорванной одежде, бабушек, беременных женщин. Людей в прямом смысле заводят против России, задача – разжечь ненависть. Мои родственники, с которыми мы много лет хорошо общались, заявили мне, что я фашистка, и заблокировали меня во всех сетях, на телефонах…

Эта картина сегодня характерна и для других стран западного блока. Освещая ситуацию на Украине, европейские СМИ упорно замалчивают неправильную с их точки зрения информацию, которая может вызвать негативные эмоции по отношению к этой стране.

Так, западные СМИ «не заметили» информацию о том, что на территории Украины есть лаборатории , где разрабатывалось биологическое и химическое оружие.

«Не заметили» американские (английские, французские и т.д.) папарацци и удар Украины по Донецку ракетой «Точка У» 14 марта. В результате этого удара погиб 21 человек, еще десятки получили ранения. А фото оттуда итальянская газета преподнесла как обстрел Киева российской армией – это «правильное» видение ситуации, выгодное для государств, находящихся в коалиции против России.

Зато западные СМИ с готовностью и крайне оперативно разместили фотографии после якобы удара российской авиации по мариупольскому роддому. Почти сразу выяснилось, что в здании роддома давно базируются боевики «Азова», а фотоссесия была постановочной, с участием местной модели Марианны. Однако зарубежные паблики снова этого «не заметили».

«Обыкновенный фашизм»

Принцип украинских и западных идеологов – максимально настроить население против русских, разжечь национальную ненависть. Именно этому и служит фабрика фейков.

Собственно, иностранные площадки уже и не скрывают, что участвуют в грязной информационной войне против России. Например, компания Meta разрешила в своих соцсетях (Facebook и Instagram) открыто публиковать призывы к насилию в отношении россиян, а президент Украины Зеленский публично поблагодарил руководство Meta за вклад в информационную войну.

Активисты из российских телеграм-каналов провели свое расследование и выяснили, кто и как координирует её против России. Оказалось, в Telegram есть специальные группы, в которых украинские кураторы раздают установки о том, что, как и кому писать, чтобы деморализовать российских граждан. Например, они пишут российским солдатским матерям, что их дети убивают мирных жителей и не вернутся домой. Такие группы отслеживаются и оперативно блокируются.

Чтобы закрыть от местного населения любую информацию о России, государственный комитет по ТВ и радиовещанию Украины запретил ввозить и распространять в стране издательскую продукцию, которая была выпущена в России. Запрещены книги любого содержания, выпущенные в РФ. К слову, то же самое с литературой делали немецкие нацисты. Они запрещали читать, изымали и сжигали книги.

Между тем, как говорят эксперты, западные государства, поддерживая политику неонацизма, сами себе роют яму: фашизм потому и называют чумой, что он крайне «заразен» и распространяется быстрее, чем можно себе представить. Запрет языка, литературы, культуры, дискриминация по национальному признаку – всё это и есть «обыкновенный фашизм».