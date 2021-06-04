Роман Береснев стал зампредом-отличником

Заместитель председателя правительства Кировской области Роман Береснев вошел в топ зампредов-отличников по итогам мая-2021. Рейтинг составил телеграм-канал «Замгубернатора».

Согласно рейтингу, по итогам прошедшего мая двое зампредов – в Севастополе и Челябинской области – попали в Высшую лигу. Еще 24 оказались «отличниками». Наравне с Кировской областью в их число вошли заместители председателей правительства Санкт-Петербургской и Московской областей, Татарстана и Забайкальского края.

В середнячках оказались зампреды Крыма, Якутии, Брянской области, а в аутсайдеры попали чиновники Бурятии, Алтая и Коми.

Роман Береснев, отмеченный «Замгубернатора», вступил в должность зампреда правительства Кировской области год назад – 1 июня 2020 года. До этого он 3 года возглавлял Федерацию профсоюзных организаций Кировской области. О себе Роман Александрович рассказал в большом интервью «КП».