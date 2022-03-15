Россияне не останутся без сахара: его делают на 70 заводах страны

Разоблачена очередная порция недостоверной информации от «фабрики фейков».

Россия НЕ просит у Китая помощи

Ежедневно фейкометы штампуют новые и новые сообщения о несуществующих фактах. Очередной ложью стала информация CNN. Со ссылкой на свои источники телеканал заявил, что правительство РФ запросило у Китая поставки продовольственных военных наборов, а также финансовую и военную поддержку.

Информацию опровергло посольство КНР в Вашингтоне. Представитель посольства Liu Pengyu заявил, что «китайская сторона никогда не слышала о подобных обращениях». Россия не просила у Китая ни продовольствие, ни какую-либо иную помощь.

В России НЕТ дефицита лекарств

В соцсетях Ростовской области пользователи обсуждают дефицит лекарств. Участники сообществ призывают «скупать» все, пока есть возможность.

На самом деле дефицита лекарственных препаратов в России нет и не будет. В настоящее время в РФ производятся 85 процентов всех жизненно необходимых медикаментов. Также зарубежные производители в письменном виде подтвердили готовность и дальше сотрудничать с Россией. Крупнейшие поставщики – такие, как Astellas и Pfizer – продолжают поставки в РФ, как раньше.

Россия НЕ испытывает нехватки продуктов

Одним из самых популярных фейков стала информация о том, что в России дефицит сахара, гречки и других базовых продуктов. Это неправда. В стране имеются все необходимые продукты. Однако люди, напуганные дезинформацией, пытаются сделать запасы продуктов «на черный день», опустошая полки и мешками скупая гречу и сахарный песок. Это приводит к росту спроса на данные продукты.

Но дефицита не будет даже при повышенном спросе. Склады заполнены продовольствием, а продукты ежедневно отгружаются в магазины. Более того, перепроизводство сахара в последние годы привело к тому, что в России были созданы сверхнормативные запасы. Их хватит на несколько лет вперед даже при самом высоком спросе. Сахар в России производят 70 заводов!

Читайте войнасфейками.рф и не верьте всему, что пишут в интернете.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировской области стабильная ситуация с продуктами.