Руководитель юнармейского отряда в Кирове — о ситуации на Донбассе

Весь мир с тревогой следит за происходящим в ДНР и ЛНР – 24 февраля там началась военная спецоперация России по защите республик.

Ранее глава государства на заседании Совбеза официально признал их независимость, подписав соответствующий указ.

Незнание ситуации и домыслы порождают панику и огромное количество дезинформации в интернете — есть те, кто считает, что наша страна проявляет агрессию.

Руководитель юнармейского отряда «Вежливые люди» Алексей Костин лично был на Донбассе и подчёркивает: признания республик патриотическое сообщество России, в том числе и Кировской области ждало целых 8 лет.

— Наконец-то началось освобождение Донбасса. То, чего мы ждали 8 лет, случилось. То, во что уже никто не верил, произошло. Главное теперь — без обратных шагов, — сказал Алексей Владимирович.

Также он добавил, что Донецкая и Луганская республики должны стать свободными.