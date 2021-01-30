С 1 февраля в Кировской области центры занятости возобновят личный прием граждан

Удаленная форма работы с безработными сохранится лишь там, где будут введены районные ограничения из-за угрозы распространения COVID-19.

Теперь снова, чтобы официально стать безработным или пройти перерегистрацию, необходимо лично прийти в центр занятости.

Принимать посетителей специалисты будут по предварительной записи строго в масках, перчатках и на безопасном расстоянии.

Записаться на прием можно по телефону «горячей линии» центра занятости населения по месту жительства. Подать заявление о постановке на учет в личном кабинете на сайте «Работа в России» или на портале Госуслуг, ссылки на которые есть на официальном сайте ведомства.

Ранее мы писали, что в скором времени в регионе организуют сеть центров занятости нового поколения.

Фото: avatars.mds.yandex.net