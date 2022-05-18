С 23 по 29 мая пройдет предварительное голосование Единой России

По его итогам будут выбраны кандидаты от партии для участия в выборах в Кировскую городскую Думу.

На сегодня на сайте предварительного голосования — https://pg.er.ru/ — в качестве избирателей зарегистрировались 6750 кировчан. Регистрация избирателей открыта до 27 мая.

– На портале предварительного голосования предусмотрена авторизация через портал госуслуг, что обеспечивает максимально честную и прозрачную процедуру голосования, – отметил руководитель Кировского регионального исполнительного комитета партии Роман Зяблых. – Процедура аналогична очному голосованию, когда избиратель предъявляет паспорт на избирательном участке в подтверждение своей регистрации на территории данного участка. Голосование является анонимным: отследить, за кого из кандидатов вы проголосовали, невозможно. Сохранность персональных данных гарантирована.

На сайте предварительного голосования можно также узнать всю информацию о кандидатах – их 182. Таким образом, на одно место претендуют 5 человек. Среди зарегистрированных участников есть действующие депутаты – 8 человек.

Кандидатами предварительного голосования являются не только члены партии, но и её сторонники, и беспартийные. В предварительном голосовании активно участвует и молодежь – 36% от числа претендентов.

Предварительное голосование будет идти в течение недели – с 23 по 29 мая. 31 мая оргкомитет подведет итоги и озвучит имена победителей, которые представят партию на осенних выборах.