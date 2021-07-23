С банковских счетов кировчан украли свыше 2 млн рублей

Участники преступной группы украли с банковских счетов жителей Кировской области свыше 2 миллионов рублей.

В апреле прошлого года в полицию обратились несколько граждан с заявлениями о дистанционных кражах с их счетов. Неизвестные представлялись сотрудниками службы безопасности банков, информировали о попытках несанкционированного списания денежных средств и просили сообщить реквизиты карт и коды подтверждения из смс и push-сообщений.

В результате с банковских счетов жертв похищались деньги. Суммы достигали нескольких сотен тысяч рублей.

Впоследствии все уголовные дела объединили в одно производство, поскольку выяснилось, что в большинстве случаев звонки совершали одни и те же люди.

В ходе расследования была установлена причастность к преступлениям четырёх граждан, которые создали преступную группу, распределив между собой роли. Получив доступ к счетам, они приобретали смартфоны, а затем их продавали.

Чтобы усложнить работу полиции, преступники применяли технические средства конспирации, звонили при помощи технологии IP-телефонии и переезжали из одного региона в другой.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

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