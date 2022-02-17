С Театральной площади в Кирове уберут горки и остатки снега

В ближайшие дни Театральную площадь очистят от снега, а также уберут горки. Такое поручение дал глава администрации Кирова Дмитрий Осипов по итогам сегодняшнего рейда.

Частичная уборка снега на Театралке была проведена в начале недели. Но территория была очищена не до конца – в центре остались сугробы, и проход по ним затруднен.

Глава горадминистрации поручил подрядчику в ближайшие дни вывезти оставшийся снег и расчистить площадь до твердого основания. Также с учетом потепления до конца февраля будут демонтированы горки и ледяные фигуры.

Начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин добавил, что 14 февраля с площади была убрана главная городская елка. Демонтаж остальных новогодних конструкций будет проведен в ближайшие дни.

До марта на Театральной площади останется стоять центральная часть ледовой композиции со световыми конструкциями, ледяные блоки по периметру и каток.