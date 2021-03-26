Самый популярный каток в Кирове растаял за один день

Март-2021 оказался холодным. Благодаря этому почти весь первый месяц весны кировчане могли отдыхать по-зимнему: кататься на ватрушках, лыжах и коньках.

Однако в Киров наконец-то пришло потепление, и буквально за один день в городе растаял бесплатный каток в Гагаринском парке.

В этом году каток здесь был залит впервые и стал самым популярным у кировчан. Еще в начале этой недели здесь активно катались и взрослые, и малыши. Сейчас же на льду стоит вода, а ограждение начали разбирать.

Не работают и аттракционы – зимний батут и карусель с тюбами. Правда, еще не разобрана деревянная горка.

Фото: kirovpravda.ru