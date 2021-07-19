Сдать ЕГЭ предпочли 9 из 10 школьников Кировской области

В этом году сдать Единый госэкзамен изъявили желание 5268 учащихся общеобразовательных учреждений области из 5885.

Большинство предпочли информатику (сдавали на компьютерах) на втором месте по популярности оказалось обществознание. Как известно, математика нынче была исключена из числа обязательных предметов, а сдавали ЕГЭ те ребята, которые собираются поступать в вузы.

Основной этап сдачи завершился ещё 25 июня. Экзамены проводили с соблюдением санитарных мер безопасности. В итоге, как сообщили сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам госэкзаменов, 79 выпускников получили по 100 баллов хотя бы по одному предмету. Многие из них — жители районов.

Министр образования Ольга Рысева отметила, что нарушений практически не было, за пользование шпаргалка и удалили всего пять учащихся. Первый зампредседателя правительства области Дмитрий Курдюмов обратил внимание, что ЕГЭ по-прежнему востребован и нужен ребятам, он уравнивает возможности выпускников по поступлению в вузы. Но систему сдачи экзаменов будут дорабатывать.