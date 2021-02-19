В Кировской области продлят сельскую ипотеку

В 2021 году государство планирует обеспечить 30 тысяч кредитов по программе льготной сельской ипотеки и направить на эти цели порядка 1 млрд рублей.

Напомним, что с 1 января 2020 года действует программа льготной сельской ипотеки на строительство или приобретение жилья в сельской местности по льготной ставке 0,1-3% годовых. Первые кредиты стали выдавать в марте прошлого года. За год в стране выдали 45 тысяч кредитов, это порядка 86 миллиардов рублей.

Жители сельских территорий и малых городов смогли приобрести около двух миллионов квадратных метров. Лидерами по выдачам стали, Ленинградская область, Новосибирская область, республики Удмуртская, Башкортостан и Татарстан.

В Кировской области в 2020 году сельской ипотекой воспользовались порядка 400 жителей региона. Общая сумма кредитов составила 0,5 млрд рублей.

— Одним из новых и популярных мероприятий по улучшению жилищных условий жителей села стала сельская ипотека, которая является неотъемлемой частью государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На кредитные средства сельской ипотеки можно приобрести квартиру, готовый или строящийся дом с земельным участком, а также построить дом, — отметил зампред облправительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

По словам Алексея Котлячкова, в прошлом году уполномоченные банки по этой программе одобрили и выдали 372 ипотечного льготного кредита.

К слову, в программе участвуют девять банков. Льготная ставка обеспечивается субсидиями государства.

Срок льготного ипотечного кредита до 3 млн рублей — до 25 лет, первоначальный взнос — не менее 10%, процентная ставка — не более 3% годовых.

Важно, что по постановлению правительства РФ с 1 января этого года нельзя купить жильё в домах выше пяти этажей. Сельскую ипотеку в Ямало-Ненецком автономном округе можно оформить только на сумму до 5 млн рублей, разрешено использовать материнский капитал на оплату первоначального взноса, а банки могут повышать ставки при условии нарушения договоров.

Фото: vk.com/brickhouse43