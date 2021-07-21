Семь жителей Кировской области пострадали от укусов змей

Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Представители ведомства подвели итоги токсикологического мониторинга за шесть месяцев 2021 года. Содержатся в исследовании и данные по укусам змей в Кировской области.
Известно, что после того, как сошёл снег и на улице установилась тёплая погода, жители региона начали встречаться со змеями. В том числе и с ядовитыми. Чаще всего встречи происходили в лесных массивах и в садовых сообществах.
В результате зафиксировано семь случаев токсических эффектов, вызванных укусами змей. При этом речь идёт о контактах с ядовитым пресмыкающимися.
Спасатели предупреждают, что, отправляясь на природу, следует предусмотреть защиту от змей. Необходимо надевать одежду, полностью закрывающую тело. При встрече со змеёй, важно замереть, и дать возможность ей уползти. Нужно избегать резких движений.
В Кировской области обитает три вида змей. Это медянка, уж и гадюка. Последняя из них опасна.
Ранее мы писали, что в квартиру жительницы Кировской области заползла змея.
Фото: nashzelenyimir.ru