Семь жителей Кировской области пострадали от укусов змей

Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Представители ведомства подвели итоги токсикологического мониторинга за шесть месяцев 2021 года. Содержатся в исследовании и данные по укусам змей в Кировской области.

Известно, что после того, как сошёл снег и на улице установилась тёплая погода, жители региона начали встречаться со змеями. В том числе и с ядовитыми. Чаще всего встречи происходили в лесных массивах и в садовых сообществах.

В результате зафиксировано семь случаев токсических эффектов, вызванных укусами змей. При этом речь идёт о контактах с ядовитым пресмыкающимися.

Спасатели предупреждают, что, отправляясь на природу, следует предусмотреть защиту от змей. Необходимо надевать одежду, полностью закрывающую тело. При встрече со змеёй, важно замереть, и дать возможность ей уползти. Нужно избегать резких движений.

В Кировской области обитает три вида змей. Это медянка, уж и гадюка. Последняя из них опасна.

Ранее мы писали, что в квартиру жительницы Кировской области заползла змея.

Фото: nashzelenyimir.ru