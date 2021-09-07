Семейная пара из Кировской области вырастила тыкву-гиганта

Унести с грядки урожай садоводы не смогли. Им для этого даже понадобилась тачка.
Жителям посёлка Опарино Любови и Александру Рондыревым очень повезло. Семейная пара давно занимается огородными делами, но в этом году урожай их удивил.
Они посадили тыквы разных сортов. Фанатично за ними не ухаживали. Прополка, полив несколько раз в неделю. В результате выросло больше 40 плодов самых разных форм, размеров, цветов. Есть по 0,5 кг, есть и по 15 кг.
Но одна тыква выделилась. Её можно назвать тыква-царица. Вес 32 килограмма. В длину она около метра, цвет насыщенно солнечный. Унести с грядки плод оказалось не просто. Потребовалась тачка.
— Если бы мы поливали растения чаще, то урожай вырос бы ещё больше. Сейчас тыковки уже уложены в подполье. Хватит на всю зиму, — сообщили хозяева журналисту портала «Опаринская сорока», который подготовил про них материал.
Ранее мы писали, что из-за жаркого лета в Кировской области повторно зацвели растения.
Фото: coppoka.ru