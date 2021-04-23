Семья из Кирово-Чепецка лишилась почти 2 миллионов, поверив мошенникам

Несмотря на уговоры, они всё-таки перевели деньги на счета злоумышленников.

В Кирово-Чепецке произошёл инцидент, который удивил даже сотрудников правоохранительных органов. К ним обратилась пенсионерка. Она сообщила, что их с мужем обманули мошенники. При этом горожанка рассказала, что в общей сложности они лишились почти двух миллионов рублей.

Началось всё с обычного звонка. На том конце провода женщину напугали, что в её банке есть преступник. Необходима помощь в его поимке. Также с ней разговаривал человек, представившийся сотрудником ФСБ. Жительница Кирово-Чепецка согласилась помочь.

В результате она и её супруг выполнили все указания. Они взяли два кредита, добавили свои личные накопления и перевели на указанный счёт. Делали всё в крупном торговом центре города Кирова на глазах большого количества народа. При этом некоторые люди подходили к пенсионерам и просили их отказаться от затеи. Но семейная пара всё равно рассталась с деньгами.

Через неделю, осознав произошедшее, пожилая женщина отправилась в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело. А стражи правопорядка ещё раз настоятельно рекомендуют не верить незнакомцам, которые просят перевести деньги.

Фото: 2016.weacom.ru