Серебряный женский крестик — религиозный атрибут и красивое украшение

На рынке ювелирных изделий представлен большой выбор серебряных крестиков — золотых и серебряных, католических и православных, минималистичных и массивных. Каждая найдет аксессуар для себя. Крестик серебряный женский удобнее всего купить в интернет-магазине “Золотой Век”.

Как выбрать женский серебряный крестик

Выбор женских серебряных крестиков велик. Чтобы найти свою модель, нужно учитывать основные характеристики ювелирного изделия:

Вид крестика. В православных моделях над головой Христа чаще всего расположен нимб, руки, раскинутые в стороны, раскрывают объятия, на лице запечатлен покой, а ноги расположены параллельно. Католические модели можно узнать по таким характеристикам: лицо Мессии выражает скорбь, на его голове в большинстве случаев терновый венец, руки изогнуты, а ноги скрещены. Также можно взять ладанку — религиозный кулон с изображением Богоматери с младенцем, Николая Чудотворца и других святых. Выбор аксессуара зависит от вашего вероисповедания. Покрытие. Серебряные крестики могут иметь различное покрытие: родирование, чернение, позолоту, интересно смотрятся модели с эмалью. Серебро с различной обработкой отлично выглядит, а также хорошо носится, такие украшения более износостойкие, при минимальном уходе они способны прослужить длительный срок. Дизайн. Минималистичные модели без инкрустации и массивные украшения с камнями — каждая найдет крестик по вкусу. В качестве вставок используются топазы, янтарь, фианиты и другие минералы. Рекомендуется брать простые серебряные крестики среднего размера, так как украшения принято носить под одеждой, и слишком громоздкое ювелирное изделие может доставлять дискомфорт.

Женский серебряный крестик носят на цепочке из аналогичного металла или каучуковом шнурке. Чтобы религиозная подвеска не оборвала цепочку и гармонично смотрелась, нужно чтобы она была в 2 раза легче последней.

Как ухаживать за серебряным крестиком

Со временем серебро может почернеть. Чтобы этого избежать, украшение нужно периодически чистить. Чаще всего для устранения загрязнений с украшений из серебра используют мыльный раствор, в который можно добавить немного нашатырного спирта. После того как вы подержите крестик в емкости с раствором 10-15 минут, его можно почистить мягкой зубной щеткой, устраняя самые крупные грязевые отложения. Затем аксессуар промывают в чистой воде и полируют с помощью мягкой ткани: замши или микрофибры.

Также можно использовать специальную ювелирную косметику. Такие средства обойдутся немного дороже подручных, но эффективно очистят украшение, не навредив ему.