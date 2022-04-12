Сергей Шойгу наградил Игоря Васильева

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил работу губернатора Игоря Васильева по подготовке и призыву граждан на военную службу. Почетную грамоту «За оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ» за подписью министра обороны главе региона вручил военный комиссар Геннадий Боков.

Также губернатору был присвоен орденский знак «За заслуги» и грамота за подписью врио командующего войсками ЦВО, генерал-майора Рустама Миннекаева «За разумную инициативу и высокий профессионализм, проявленные при организации и проведении призыва граждан на военную службу, комплектовании войск (сил) военного округа молодым пополнением осенью 2021 года».

Как отмечается в телеграм-канале областного правительства, в 2021 году Кировская область стала первой в Центральном военном округе по подготовке и призыву граждан на военную службу. На военную службу отправились более 2,5 тысячи призывников.

Напомним, что очередная призывная кампания началась 1 апреля. В соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина, призывники не будут принимать участие в спецоперации на Украине.