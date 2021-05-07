«Шашкой махать никто не собирается»: Владимир Сысолятин о своём возвращении в правительство, работе пилота, форс-мажорах и активности весны-2021

И.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области ответил на вопросы «КП».

Новость о назначении Владимира Сысолятина и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области в конце марта стала одной из самых обсуждаемых тем в регионе.

Оно и неудивительно: Владимир Петрович – заметная фигура в местной политике и бизнесе. В начале 2000-х он уже работал в областном правительстве, представлял регион в Совете Федерации. Своё первое интервью после мартовского назначения и.о. министра дал «Кировской правде». В нём он рассказал о новых задачах министерства, ситуации в региональной промышленности и некоторых моментах своей биографии, с которых и начался разговор…

– Владимир Петрович, если заглянуть в вашу биографию, можно узнать, что вы – выпускник авиационного училища и долгое время были командиром вертолёта. Сейчас смогли бы снова поднять воздушное судно и управлять им?

– Это как на велосипеде: если научился ездить, то будешь ездить и дальше. На Ми-2 – легко, на «Робинсоне 44-м» – тоже легко. На больших вертолётах я летал не так много, а маленькие достаточно просты в управлении.

– Есть сходство в работе пилота воздушного судна и руководителя министерства? Хотя бы в плане ответственности?

– Мне кажется, что есть одно отличие, которое в данном случае принципиально. В системе управления необходимо быть командным человеком, работать в связке с другими людьми. Тогда как пилотов учат умению самим принимать верное, так называемое командирское решение. Взвешивать ситуацию и действовать: лететь дальше или возвращаться, приземляться или взлетать, вести себя каким-то нестандартным образом в зависимости от обстановки.

Впрочем, могу сказать, что я учился в военном авиационном училище. И там нас хорошо научили работе в команде, чёткому выполнению приказаний командира. Мы летали строем. При этом цена ошибки в случае нарушения команды могла была очень высока – привести к печальным последствиям не только для себя, но и для тех, кто летит рядом. Этого принципа – слаженной командной работы буду придерживаться и в правительстве Кировской области.

– Легко ли вам далось решение о возвращении в правительство? И можно ли говорить, что это – именно возвращение?

– По факту, это действительно возвращение в правительство. Хотя с той поры, когда я ранее работал, утекло много воды. Многое изменилось. Скажу так: я «не в одну и ту же реку вошёл». Хотя бы потому, что второй раз в реку вообще войти нельзя. Времена, законы поменялись, много чего ещё.

Легко ли далось решение? У меня были другие варианты дальнейшей работы, но после состоявшихся бесед с губернатором, с председателем правительства, которые рассказали о планах расширения полномочий министерства, я принял решение работать в правительстве. Предложение и поставленные задачи показались мне интересными.

– Можно чуть подробнее о расширении полномочий министерства?

– Давайте так говорить: произошло объединение – министерство отвечает не только за промышленность, но и малый бизнес. Ведь, по сути, это – тоже промышленность, пусть и не столь крупная. То есть сейчас мы объединили весь реальный сектор экономики (за исключением сельского хозяйства), и считаю, что это решение очень разумное.

– Какие-то задачи губернатор для вас обозначил?

– Я попросил, чтобы мне дали месяц на то, чтобы разобраться в ситуации. Полномочия, которые переданы нам, – это новый момент не только для меня, но и для всех работников министерства. Правильно, когда человек получает время, чтобы наметить какие-то точки развития. После этого доложу главе региона и председателю правительства о планах. Думаю, скоро такая встреча состоится и на ней приоритеты будут расставлены. Что – текущее? Что – стратегическое? Куда движемся и как? А дальше будем двигаться по этим планам.

– Вы уже побывали с рабочими поездками в нескольких районах и на предприятиях областного центра. На какие положительные примеры можете обратить внимание?

– Вместе с главой региона побывали на «Ново-Вятке» – предприятии, которое пережило непростые времена, но сейчас работает и обеспечено контрактами. Конечно, здесь остаются нерешённые моменты, с которыми надо разбираться. Но положительная динамика налицо. Заказы выполняются.

Ещё одно предприятие, демонстрирующее хорошие показатели, – Мурашинский фанерный завод. Это производство оставило очень хорошее впечатление. В первую очередь, своим современным оборудованием. Я даже, если честно, удивился, насколько передовые технологии здесь используются. Хотя, как и везде, свои трудности есть и тут.

Такие визиты на производство дают некий толчок, чтобы помочь тому или иному предприятию в моментах, где возникают мелкие «пробуксовки». Сейчас целенаправленно работаем по ним вместе с самими предприятиями.

Также побывали на «Нанолке». Предприятие отметило 10-летие, сейчас готовит два новых проекта, которые мы обсуждаем. Будем взаимодействовать, будем смотреть, чем и как помочь.

– Вообще, есть критерий, по которому предприятия получают региональную поддержку?

– Это – как дорога с двусторонним движением: те, кто желают двигаться вперёд, используют имеющиеся механизмы поддержки. Для них это – хорошее подспорье.

Например, есть Фонд поддержки промышленности Кировской области. С ним работают крупные предприятия. На днях обсуждали выделение средств «Искожу», «Лепсе», кредит «Красному якорю». Берутся достаточно крупные кредиты, что в итоге положительно сказывается на развитии предприятий. Эту работу мы, безусловно, продолжим.

Впрочем, есть вещи, которые в этом направлении будет исправлять. Это касается, например, эффективности работы фондов. Думаю, постепенно – шашкой махать никто не собирается – устраним недочёты, в сотрудничестве с Кировской контрольно-счётной палатой. И не просто устраним, но и проследим, чтобы дальше не было таких же ошибок. Чтобы эффективность работы была высокой.

– Сейчас много говорят о точках роста. Какие из них вы можете выделить по вашему направлению?

– Радует, что достаточно активно обновляют свои станочные парки все предприятия оборонного комплекса в регионе. Сейчас никто из них не ждёт, когда к ним обратятся с таким призывом, а самостоятельно определяют для себя проекты.

Серьёзно продолжают развиваться и предприятия перерабатывающей промышленности. Есть надежда и даже уверенность, что по итогам 2021 года здесь произойдёт ощутимый рост. Также, как и у предприятий лесной промышленности, которые готовят немало заявленных инвестиционных проектов.

Несмотря на пандемию всё это происходит. Или, наоборот: у людей в период ограничений появилось время – посидели, подумали, как свой бизнес развивать, укреплять, они нашли новые для себя идеи и продукты. Активность сейчас на весну-2021 чувствуется.

Отдельная тема – предприятия лёгкой промышленности. Там не всё так просто в связи с изменениями законодательства. Свои нюансы, которые необходимо учитывать.

– А как оцениваете ситуацию в малом и среднем бизнесе?

– Вижу, что люди активно идут в «Мой бизнес», в Центр поддержки экспорта, в Центр кластерного развития, в микрокредитную организацию. Кредиты берут предприниматели, которые работают в сфере материального производства. Нас это радует, потому что это – тенденция на развитие.

Да, сроки кредитов в этой сфере короткие. Но, если люди считают, что укладываются в этот временной промежуток, значит, у них либо прибавилось рабочих мест, либо объём продукции, либо её качество. Что-то всё равно переходит в «плюс».

Малых и средних предприятий – 41 тысяча в регионе. Узнать всех за месяц просто невозможно. Но есть очень интересные предприятия, с представителями которых мы уже встречаемся, обсуждаем вопросы.

– За месяц работы уже пришлось решать какие-то форс-мажорные ситуации, проблемные вопросы для предприятий?

– С форс-мажорами серьёзно не сталкивались. За исключением моментов, где пандемия повлияла. Особенно малый и средний бизнес пострадали. Мы эти проблемы знаем. Но механизмов, чтобы мгновенно помочь им просто нет. Нужно время, чтобы предприниматели могли выйти на свои плановые показатели. Другое дело – послабления идут, всё оживает.

На встречах с руководителями предприятий убеждаю людей: давайте-ка будем, братцы, вакцинироваться, если не хотим третьей волны пандемии. Надеюсь, что потихоньку малые и средние предприятия выйдут на нормальные обороты.

– А есть ли в регионе предприятия, которые в пандемию, наоборот, получили новый толчок для развития?

– Это все предприятия, которые так или иначе связаны с медициной. Кто-то обеспечивал нераспространение коронавирусной инфекции, кто-то создавал новые разработки для дезинфекции, кто-то занимался выпуском лекарственных препаратов. Фармацевтика сделала большой шаг вперёд за это время.

– Насколько остро для кировских промышленников стоит сегодня кадровый вопрос?

– Действительно, много вопросов стало возникать по кадровому обеспечению в разных направлениях. И здесь ситуация за последнее время изменилась сильно. Если раньше наши вузы традиционно выпускали определённое количество нужных специалистов, то сейчас потребности стали совершенно другими. Запрос – на более профессиональные кадры по конкретным, часто узким направлениям. Сейчас ведь станки с числовым-программным управлением везде. Напильником не нужно работать.

Востребованность в кадрах высокой квалификации – отдельная тема, которой надо вместе с нашей промышленностью заниматься. Мы концентрируем заявки промышленных предприятий – оборонных, обрабатывающих, деревопереработки и так далее. А затем разговариваем с вузами, с профессионально-техническими училищами. Считаю, что это тоже важное направление.

– Чем отличается работа в правительстве в 2021 году от того, что было в самом начале 2000-х?

– Давайте, сильно углубляться в тему не буду. Скажу о главном моменте: двадцать лет назад у нас не было таких, как сейчас, федеральных программ по софинансированию, в которых участвует и областной, и федеральный бюджеты. Вот это – явная новация нашего времени. И надо её активно использовать: работать над привлечением в регион федеральных средств, внедрением государственных программ, проектных вещей, новых продуктов, которые появляются.

При этом важно помнить: требования по программам очень серьёзные. Что называется, не забалуешь: если вошли в программу, то, будьте добры, и отчитываться по ней, и показатели демонстрировать, которые должны быть.

– Если вернуться к тому, с чего начали – к вашей биографии: родной город – Котельнич, трудовую биографию начинали в Свече. Можете сказать, какие ещё точки на карте Кировской области для вас значимые?

– В Котельниче я родился. Со второго класса школы жил в Свече. Она и сегодня остаётся для меня родной. Мои родители – из Арбажа. Поэтому туда сейчас тоже время от времени приезжаю. Пусть реже, чем раньше, но езжу.

Достаточно много времени уделил работе в Нововятске. Как когда-то называли, 41-му комбинату или Лыжному комбинату. Достаточно часто приходилось по работе ездить в Верхнекамский район. Внимательно слежу за тем, как он развивается.

Ну и город Киров, конечно, тоже. Не без этого. Город, который тоже родной для меня. Хотелось бы, чтобы он развивался. Чтобы становился чище и светлее, был комфортным – таким, в каком хочется жить.

Личное дело

Владимир Сысолятин

* Родился в 1957 году в г. Котельниче.

* В 1981-м окончил высшее Волчанское авиационное училище лётчиков СССР, а десять лет спустя – Нижегородский социально-политический институт.

* После окончания лётного вуза служил лётчиком-инструктором Кировского авиаспорт-клуба, позже 11 лет был командиром вертолёта МИ-2 Кировского объединенного авиаотряда.

* С конца 1993 года возглавлял предприятие «Вятка-Имэкс», был генеральным директором Центральной компании финансово-промышленной группы «Вятка-Лес-Инвест».

* В 2002 году стал членом Совета Федерации (комитет по вопросам местного самоуправления).

* В Кировском правительстве занимал должность заместителя председателя правительства. С марта 2003 года был зампредом правительства области, курирующим управление лесного комплекса, природопользования и охраны окружающей среды региона. С октября 2003 стал первым заместителем регионального председателя правительства.

* После госслужбы возглавлял ряд коммерческих структур, в том числе, «Нововятский лыжный комбинат».

* До назначения на должность и.о. министра работал советником директора ООО «АРМ Плюс» города Киров.

Фото Александра Папырина