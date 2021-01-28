Школьница, попавшая под «Тойоту», пошла на поправку

Девочке, которую сбила машина в Подосиновском районе, стало лучше. Об этом сообщает паблик «ЖЕСТЬ — Подосиновский район, Кировская область».

Авария произошла 25 января. Водитель «Тойоты» сбил 12-летнюю школьницу. Девочка перебегала дорогу по нерегулируемому переходу.

По словам очевидца, школьница торопилась за подругами, которые уже перешли улицу. Водитель на большой скорости сбил ее и несколько метров провез на капоте.

Вертолетом санавиации пострадавшую доставили в Киров. Несколько дней девочка провела в реанимации. Сейчас школьнице стало лучше.

— Переведена из реанимации, пошла на поправку, — сообщается в паблике.

По факту случившегося проводится проверка. Перекресток, где произошло ДТП, считается опасным уже давно. От происшествий на на нем автомобилистов спасает лишь снижение скорости, а пешеходов — повышенная внимательность.

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