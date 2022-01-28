Скончался уроженец Кировской области экс-руководитель Госжилинспекции Коми Александр Пленкин

28 января умер Александр Васильевич Пленкин. Ему было 72 года. Это известный человек в Сыктывкаре. Он уроженец Кировской области. Трагическую новость сообщила администрация Сыктывкара.

Александр Пленкин родился в 1949 году в посёлке Мурыгино Юрьянского района. В 1966 году начал работать слесарем на бумажной фабрике «Красный Курсант». В 1975 году окончил Ленинградскую лесотехническую академию. Был назначен инженером. В 1979 году его пригласили работать заместителем начальника Сыктывкарского лесопромышленного комплекса.

Он был начальником жилищной инспекции администрации Эжвинского района Сыктывкара, заместителем начальника Государственной жилищной инспекции Коми.

В 2004 году стал начальником Государственной жилищной инспекции Коми, заместителем министра архитектуры. С января 2011 года по 2016 год — руководитель Государственной жилищной инспекции Коми.

Знакомые вспоминают Александра Васильевича Пленкина как деятельного, целеустремлённого, умного человека и крепкого хозяйственника. О причинах смерти не сообщается.

Фото: сыктывкар.рф