Следком сообщил о еще двух жертвах пожаров в Кировской области

Региональное управление Следственного комитета РФ дополнило сводку ГУ МЧС о погибших в пожарах на минувшей неделе жителей Лузы и Советска.

В пятницу около 10 часов вечера в одной из квартир дома в городе Лузе произошло возгорание. Пожарные обнаружили на месте происшествия труп 50-летнего мужчины. По предварительной версии, он проявил неосторожность при курении пьяным.

На следующий день в городе Советске погибла при пожаре 76-летняя женщина. Предполагается, что она нарушила правила пожарной безопасности при обращении с печью.

По обоим случаям проводится доследственная проверка по выяснению причин и обстоятельств гибели людей.