Следователи проверят дом в Кирове, где греются собаками

Следственный комитет проведет проверку в домах на улице Ключевой, жители который жалуются на холод в квартирах.

Проблемы с теплом на Ключевой, 2а и 16 начались еще в 2006 году. Тогда в доме №16 произошел пожар, в результате которого выгорел утеплитель. УК отремонтировала дом, однако утепление не сделала. Когда люди вернулись в свои квартиры, температура воздуха в них была ниже нормы почти на 10 градусов.

Жители не раз жаловались на холод в УК и в городскую администрацию. Однако реакция ответственных лиц не обнадежила: дом утеплять надо, но денег на это нет. Позже жильцам сказали, что в квартирах холодно из-за низкой температуры теплоносителя.

5 лет назад в доме зафиксировали температуру +13 градусов, а в это аномально холодную зиму в одной из квартир держится +11. Днем хозяйка жилья ходит в валенках и верхней одежде, а по ночам ее согревает кот и собака по имени Степа. Последнего женщина нашла на улице и взяла домой специально для того, чтобы греться в морозы.

На Ключевой, 2а чуть теплее — +16 градусов. Однако до нормы такая температура тоже не дотягивает. При этом за отопление жильцы дома платят в среднем по 3 тысячи рублей в месяц.

После общественной огласки ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Его сотрудники провели опрос жителей обоих домов и зафиксировали температуру в квартирах. За счет недолгого мартовского потепления она поднялась до +15 градусов. Однако снимать валенки жители пока не торопятся

Вопрос также взяли на контроль в областном ОНФ. Общественники пообещали проконтролировать вопрос с расселением из аварийных домов и помочь жильцам добиться перерасчета платы за отопление.

Ранее кировчанам рассказали, куда пожаловаться на перемерзший водопровод.