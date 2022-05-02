Слободской машзавод загадил прилегающую территорию опасными отходами

В деятельности слободского машзавода выявлены серьёзные нарушения, сообщает министерство охраны окружающей среды Кировской области.

Поводом к проверке стали сообщения местных жителей в соцсетях. На территории, прилегающей к АО «Слободской машиностроительный завод», найдены места захламления древесным опилом, твердыми коммунальными отходами, а также признаки сжигания мусора открытым способом. На предприятии имеется 9 цехов, в том числе гальванический, литейный, сварочный, покрасочный, котельная, и образуется 25 видов отходов 1-5 классов опасности, часть из которых возможно утилизируются с нарушением требований законодательства.

С западной стороны промплощадки на землю свалены отходы гальванической обработки металлов с резким неприятным запахом. По результатам лабораторных исследований в загрязненной пробе почвы выявлены превышения по меди в 12,35 раз, цинку 9,18 раз, фенолу 2,4 раза, нефтепродуктам 5,04 раз по сравнению с фоновой пробой. Возможно, это произошло из-за розлива на землю жидких производственных отходов, таких как отработанные минеральные масла, шлам от нефтеловушек и очистки нефтесодержащих сточных вод, загрязненный ими опил. Налицо несоблюдение требований к хранению и утилизации отходов, что могло привести к загрязнению ближайшей реки Спировки в период половодья.

В связи с действием моратория на проведение проверок, материалы выезда были направлены Слободскую межрайонную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, в теруправление Росприроднадзора и в адрес самого машзавода для добровольного устранения нарушений. В частности, очистить почву от гальванических отходов, ликвидировать загрязнение тяжёлыми металлами и угрозу для реки. Ответ пока не поступил, ситуация под контролем.

Фото: областное министерство охраны окружающей среды.