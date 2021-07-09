Слободской первым в регионе закончил ремонт дорог по нацпроекту

В этом году темпы по приведению в порядок дорог в Кировской области одни из самых высоких за последнее время.

Регион продолжает работать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». БКД инициирован главой государства Владимиром Путиным.

Ещё в прошлом году губернатор Игорь Васильев поручил ответственным заняться подготовкой к старту дорожных работ в регионе. Подготовку начали осенью. В результате весной на улицы и дороги разных муниципалитетов Кировской области, как только позволила погода, вышла техника и рабочие.

Большая часть задач к сегодняшнему дню выполнена. В региональном правительстве рассказали о передовике этого года по БКД. Это город Слободской. В старинном вятском городе уже отремонтированы все дороги, ремонт которых был заложен по основному перечню.

— 12 участков введены в эксплуатацию. Это улицы, которые жители сами определили в прошлом году. Новый асфальт уложен на Советской, Академика Бакулева, Меховщиков, Слободской (в микрорайоне Первомайский), Шестаковской, Северной, Первомайской, Степана Халтурина, Лесопарковой, Загородной, Вятском тракте, Гоголя, — подчеркнул первый заместитель главы администрации города Слободского Павел Вайкутис.

Все работы подрядчики сдали раньше назначенного срока. Благодаря опережающим темпам область смогла получить дополнительные средства. 30 миллионов направили в Слободской. На эти деньги удастся отремонтировать ещё шесть участков дорог. Также слобожане получат новые пешеходные переходы на улице Шестаковской и здесь же положат новый тротуар.

Фото: Александр Папырин