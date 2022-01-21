Смертельное ДТП в Омутнинском районе: столкнулись ВАЗ-2115 и скорая

Авария произошла 21 января в 17-м часу.

В пятницу в 16:10 на 760-м километре федеральной трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь столкнулись ВАЗ-2115 и скорая помощь. По информации ГИБДД Кировской области, водитель «пятнадцатой» выехал на встречку, где и произошел сильный удар с медицинской машиной.

Водитель ВАЗ-2115 погиб на месте аварии. Сейчас автоинспекторы проверяют все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Кирове водитель BMW сбил на пешеходном переходе трех человек, в том числе 6-летнего ребёнка.