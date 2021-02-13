Снегопад стал виновником массовых ДТП в Кирове

Очередная снежная волна накрыла Киров в пятницу вечером.
Она стала причиной множества аварий в городе. Фото ДТП появились в группе «Местоположение ДПС» «ВКонтакте».
— Октябрьский после Воровского в сторону танка ДТП.
— Авария у ЦУМа.
— Воровского горького ДТП…. Встало просто всё… На 2 квартала, — пишут участники группы.
По словам автолюбителей, дороги прочищены «не очень», а под снегом – лед. Из-за этого торможение затруднено, а машины не могут заехать в гору. Традиционно буксуют фуры на улице Луганской.
По прогнозам синоптиков, снегопад усилится к вечеру воскресенья и продлится еще как минимум сутки. Поэтому автолюбителям стоит быть внимательнее на дорогах.
Фото: vk.com/kirovdps