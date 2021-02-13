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Снегопад стал виновником массовых ДТП в Кирове

Юлия Зорина Новости, Общество

Очередная снежная волна накрыла Киров в пятницу вечером.

Она стала причиной множества аварий в городе. Фото ДТП появились в группе «Местоположение ДПС» «ВКонтакте».

— Октябрьский после Воровского в сторону танка ДТП.

Снегопад стал виновником массовых ДТП в Кирове

— Авария у ЦУМа.

Снегопад стал виновником массовых ДТП в Кирове

— Воровского горького ДТП…. Встало просто всё… На 2 квартала, — пишут участники группы.

Снегопад стал виновником массовых ДТП в Кирове

По словам автолюбителей, дороги прочищены «не очень», а под снегом – лед. Из-за этого торможение затруднено, а машины не могут заехать в гору. Традиционно буксуют фуры на улице Луганской.

По прогнозам синоптиков, снегопад усилится к вечеру воскресенья и продлится еще как минимум сутки. Поэтому автолюбителям стоит быть внимательнее на дорогах.

Фото: vk.com/kirovdps

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Юлия Зорина