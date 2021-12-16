Сотрудникам кирово-чепецкой аптеки №99 частично выплатили долг по зарплате

После вмешательства прокуратуры сотрудникам ООО «Центральная районная аптека № 99» в Кирово-Чепецком районе выплатили большую часть долгов по зарплате. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как было установлено в ходе мониторинга, в 2021 году руководство аптеки в Проснице задолжало 8 работникам зарплату за 7 месяцев. Общая сумма долга составила более 590 тысяч рублей. В ходе проведенной проверки нарушение закона подтвердилось.

По факту невыплаты заработной платы руководителю аптеки было внесено представление. По итогам проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В настоящее время сотрудникам выплачена большая часть долга – более 400 тысяч рублей. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.