Совместный проект «Заповедника сказок» и «Дорогою добра» получили президентский грант

Деньги необходимы на приобретение специальных устройств для работы с детьми-инвалидами.

Проект «Особыми тропами: социальная адаптация детей с инвалидностью средствами адаптивного туризма», который разработали сотрудники компании «Летучий корабль» вместе с организацией «Дорогою добра», стал еще одним победителем президентских грантов наступившего года.

Финансовая помощь на реализацию проекта от фонда президента — чуть менее 2 миллионов рублей. На эти средства закупят оборудование, обустроят пандусы, и обучат специалистов работе с особенными детьми. В итоге планируется, благодаря помощи президентского гранта, провести 3 смены летнего палаточного лагеря с пешими походами и 3 водных похода.

Реализация этого проекта будет весьма полезна для маленьких кировчан, имеющих особенности развития. Дело в том, что летом прошлого года сотрудники «Заповедника сказок» уже провели пару однодневных туров с такими гостями и родители заметили положительные сдвиги у своих малышей. Дети с выраженными соматическими, двигательными и ментальными нарушениями нуждаются в улучшении качества своей жизни, и этот летний отдых должен быть грамотно организован с учетом всех особенностей ребят.

Фото: vk.com/korabl_kirov