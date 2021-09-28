Среди вакцинированных сотрудников АТП разыграли 210 тысяч рублей

В результате победителями стали семь человек. Каждый из них получил по 30 тысяч рублей. Подробности сообщили в городской администрации.

Принять участие в денежном розыгрыше смогли кондукторы, водители, работники мастерских. Главное, чтобы у них был сертификат о полном цикле вакцинации.

Как сообщает руководство Автотранспортного предприятия, они выступают за масштабную кампанию по вакцинации, ведь сотрудникам ежедневно приходится контактировать с большим количеством людей. Розыгрыш — это ещё один стимул сделать прививку.

Известно, что больше половины сотрудников АТП уже вакцинировались от коронавируса. Розыгрыши денежных призов будут продолжены.

Фото: admkirov.ru