Срок действия QR-кода для переболевших коронавирусом могут продлить

Срок действия сертификата (а значит, и QR-кода) для тех, кто переболел коронавирусом, могут продлить. Об этом сообщает RT.

Вопрос продления срока действия QR-кодов подняла вице-премьер Татьяна Голикова. На совещании Владимира Путина с членами правительства она отметила, что сертификат должен действовать не полгода, как сейчас, а год. Это связано с тем, что доля повторно переболевших достаточно невелика – всего 0,74 процента.

Президент поддержал предложение Татьяны Голиковой. Вероятнее всего, в ближайшее время соответствующие изменения будут внесены в методические рекомендации Минздрава РФ.

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