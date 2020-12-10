Стало известно, когда кировчане смогут улететь в Калугу, Уфу и Екатеринбург

На новогодних каникулах кировчане смогут улететь в другие города. Новые направления открываются уже с первых чисел января.

Компания «РусЛайн» открывает сразу несколько новый авиамаршрутов из Кирова. Это рейсы в Калугу, Уфу, Екатеринбург. Известно, что действовать они начнут уже на новогодних каникулах. Продажа билетов открыта.

Как сообщили в Победилово, со 2 января жители нашего региона смогут совершить прямой перелёт до столицы Урала — Екатеринбурга. Самолёты авиакомпании будут летать туда вечером по средам, субботам. Стоимость билета — от 4 тысяч рублей.

С 5 января стартуют рейсы в Уфу. Они в расписании стоят по вторникам, четвергам. Перелёты будут совершаться в дневное время. Цена, которую придётся заплатить за билет, стартует от 2 тысяч рублей.

С этого же числа открываются рейсы из Кирова в Калугу. Их организуют по вторникам, четвергам. За полтора часа перелёта кировчане должны заплатить от 3,5 тысяч рублей.

Фото: vk.com/rusline.aero