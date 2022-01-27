Стелу «Город трудовой доблести» в Кирове спроектируют московские архитекторы

Стелу «Город трудовой доблести», которая появится в сквере Трудовой Славы, будут проектировать архитекторы из Москвы.

27 января авторы проекта будущего памятника, представители Российского военно-исторического общества Денис Стритович и Кирилл Сокольский посетили Киров и осмотрели место установки стелы.

Столичные гости изучили рельеф и положительно оценили оформление сквера на перекрестке улиц Карла Маркса и Профсоюзной. Денис Стритович отметил, что стела отлично впишется в композицию общественного пространства.

— Не нужно добавлять новые элементы и усложнять пространство вокруг стелы. Памятник очень хорошо сюда вписывается, но его детали еще предстоит обсудить, — сказал архитектор.

После визита на местность гости примут участие в рабочем совещании в горадминистрации. Там будет обсуждаться опыт других городов по установке аналогичных памятников. 28 января архитекторы обсудят детали установки стелы с губернатором Игорем Васильевым.

Отметим, что первую стелу «Города трудовой доблести» в ПФО открыли в декабре прошлого года в Самаре. Она представляет собой 26-метровый монолит.