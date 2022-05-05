«Страна героев»: участниками лагеря станут около тысячи кировских детей

Тысяча девчонок и мальчишек побывают этим летом в военно-историческом лагере «Страна Героев», чтобы не только хорошо отдохнуть, но и принять участие в большой образовательной программе, направленной на патриотическое воспитание молодёжи.

Продолжается активная подготовка к оздоровительной кампании: 468 организаций отдыха примут этим летом детей, в том числе 22 загородных лагеря. И среди них — впервые организованный в нашей области военно-исторический лагерь «Страна Героев», главная задача которого — повышение интереса детей и подростков к истории России, укрепление исторической и культурной связи поколений.

Вклад в развитие патриотических качеств

Базой для проведения этого лагеря выбран детский оздоровительный лагерь «Белочка» Центра отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы».

— Долгие годы значительную часть внимания во время отдыха детей мы уделяли собственно оздоровлению. Но и воспитательные моменты очень важны, особенно связанные с патриотическим воспитанием, с воспитанием любви к Родине, — подчеркнул на встрече с журналистами заместитель председателя правительства региона Андрей Маури. – Конечно, за одну лагерную смену все вопросы не решить, тем не менее это будет существенный вклад в развитие патриотических качеств подрастающего поколения…

Военно-исторический лагерь «Страна Героев» в рамках национального проекта «Культура» организует вместе с правительством региона Военно–историческое общество. В течение двух недель дети будут заняты не только физическим развитием и знакомством с историей России, образовательная программа предусматривает четыре направления занятий: «Защитники», «Хранители истории», «Волонтёры Победы» и «Медиа Победы».

О бесплатных путёвках и мотивационных письмах

— Чтобы принять участие в программе, необходимо зайти на сайт «Страна Героев. РФ» и заполнить заявку, – рассказывает министр спорта и молодёжной политики региона Георгий Барминов. — Можно написать мотивационное письмо о желании заниматься в этом лагере. Принимаются дети в возрасте от 12 до 17 лет. Путёвки бесплатные. И ребята из Кировской области, из других регионов смогут приехать к нам и поучаствовать в работе лагеря. Хотя, поскольку мы хозяева, хотелось бы, чтобы кировских ребятишек было как можно больше. Будет три смены. Первая начинается 14 июля, вторая – 30 июля, третья – 15 августа…

Добавим, что проект «Страна Героев» реализуется с 2019 года и ежегодно проходит в пяти регионах России. Помимо Кировской области нынче такие лагеря будут организованы в Мордовии, Удмуртии, Татарстане и Самарской области. И каждый год в проекте принимает участие 5 тысяч детей.