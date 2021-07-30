Светлана Суставова: «Кировская правда» всегда держит высокую планку»

С интересом прочитала интервью на сайте «Кировской правды» с директором областной научной библиотеки имени А.И. Герцена Натальей Стрельниковой. Наталья Владимировна довольно интересно рассказала об именных и модельных библиотеках в районах области.

«Кировская правда» является одним из самых авторитетных в области изданий. Радует, что газета всегда держит эту высокую планку, не останавливаясь в развитии. Я с интересом читаю соцсети издания в Телеграме и ВКонтакте.

Светлана Суставова,

заведующая библиотекой № 8 для детей и юношества им. А.П. Гайдара