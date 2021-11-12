Телеканал НТВ заинтересовался кировским проектом «Раскрасим город в «дымку»

Телеканал НТВ снял сюжет о кировском проекте «Раскрасим город в «дымку». Об этом сообщил в соцсетях один из инициаторов проекта Алексей Обжерин.

В честь своего 20-летия «Квартирный вопрос» выехал в регионы. В Кирове журналисты сняли 2 сюжета.

— Программа «Квартирный вопрос», которую я очень люблю, приехала в Киров снимать ремонт квартиры и заинтересовалась проектом «Раскрасим Киров в Дымку». Жители дымковских домов с интересом наблюдали за происходящим, — написал Алексей на своей странице в «Фейсбуке».

Передача выйдет на НТВ 4 декабря. Как отметили подписчики страницы Алексея, дымка – лучший пример преображения старых многоэтажных фасадов.

— Не понимаю, почему это в Кирове остановилось и не стало массовым. Точнее понимаю – наверное, нашлись «ценители архитектуры», которым все не так) На месте мэра давно бы сделал это на всех основных улицах, — написал житель Тулы.

Отметим, что даже в Кирове отношение к дымке неоднозначное. Так, в интервью «КП» председатель правления Кировского областного отделения Союза архитекторов Алла Буркова назвала дымку кичем. Однако в прошлом году проект «Раскрасим город в дымку» признали лучшим украшением городской среды.

Фото: www.facebook.com/alexey.obzherin.1utp