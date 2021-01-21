Три человека погибли на трассе в Кировской области

Еще двое находятся в тяжелом состоянии.

В четверг, 21 января, в Санчурском районе на 44-м километре дороги между Яранском и Республикой Марий Эл произошла страшная авария, которая унесла жизни трех человек.

Все случилось в 8:50. Занесенную снегом трассу не поделили Mazda и Subaru. Все трое, кто ехал в последнем авто, погибли на месте. Водитель и пассажир Mazda получили травмы.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Проводится проверка, уточняются детали аварии.

Ранее мы сообщали, что пенсионер устроил серьезное ДТП в Макарье.

Фото: ГИБДД Кировской области