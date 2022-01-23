Трое кировчан примут участие в Пекинской олимпиаде

Через пару недель стартует зимняя Олимпиада 2022 года в столице Китая.

В эти, 24-е по счёту, зимние игры разыграют 109 комплектов медалей. Их решено было сделать в стиле нефритовых подвесок – артефактов из развалин Линцзятань, которым более 5 тысяч лет. Ради них спортсмены покажут свое мастерство в 15 дисциплинах по 7 видам спорта. Талисманом игр выбрали панду Бин Дуньдунь. Ее нарядили в ледяной костюм, а на левой лапке нарисовали сердечко, как символ гостеприимности Китая. Еще один символ игр – эмблема была решена жителями поднебесной в виде развивающейся ленты. Назвали ее «зимняя мечта» она символизирует горные хребты Китая.

Кстати, дни олимпиады приходятся на китайский новый год. Он наступает с первым новолунием года 1 февраля и длится 15 дней. Но вот погулять на этом празднике жизни в этом году не получится: из-за пандемии пустят на него только спортсменов. Да и им будет запрещено контактировать с местными жителями. Можно только передвигаться по олимпийским объектам.

Нынче в программе игр появятся новые дисциплины: женские одиночные соревнования по бобслею, лыжный биг-эйр, смешанные командные соревнования по лыжной акробатике и по прыжкам на лыжах с трамплина, смешанная эстафета по сноуборд-кроссу и шорт-треку.

Наши уроженцы будут выступать в уже привычных видах спорта: лыжные гонки, хоккей и конькобежный спорт. В составе российской сборной Алексей Червоткин из Котельничского района, Илона Маркова из Кирова и Елизавета Голубева из Кирово-Чепецка.

Фото: bigasia.ru